Сколько га в 6 кв км
Математика
Сколько га в 6 кв км
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6 кв км = 600 га получается
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