При каких значениях a верно равенство: √a² = -a A) a = 0 B) a ≥ 0 C) a lt; 0 D) a ≤ 0 E) a gt;0 С объяснением пожалуйста.
Алгебра
При каких значениях a верно равенство: √a² = -a A) a = 0 B) a ≥ 0 C) a lt; 0 D) a ≤ 0 E) a gt;0 С объяснением пожалуйста.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Если a=0, то √0^2=0; 2) Если a>0, то √(+a)^2= √(+a)*(+a)= a; 3) Если a<0, то (-a)*(-a)= (-a)^2=a^2 и √(-a)^2=√a^2= -a. Ответ: С) a<0
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