Сколько гласных в слове аппетит
Русский язык
Сколько гласных в слове аппетит
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Аппетит- 3 гласных и 4 согласных
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