Сколько граммов AgNO3 нужно расстворить в 250г воды для получения 2%-го раствора?

Гость: Гость:

W (AgNO3) = (m (AgNO3) / m (раствора AgNO3) * 100% m (раствора AgNO3) = m (AgNO3) + m (H2O) ⇒ Пусть m (AgNO3) = Х г Тогда m (раствора AgNO3) = (Х + 250 ) г (Х / (Х + 250)) * 100% = 0,02 или 2% (Х + 250) * 0,02 = Х 0,02*Х + 5 = Х 0,98 * Х = 5 Х = 5,1 г