Сколько кг помидоров привезли во 2 киоск

Математика
Сколько кг помидоров привезли во 2 киоск
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
18 ящиков - х кг 25 ящиков - (42+х) кг 25х=18*(42+х) 25х=756+18х 7х=756 х=106 Ответ: во второй киоск привезли 106 кг помидоров 
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