Сколько килобайт на жестком диске компьютера занимает книга состоящая из 600 страниц, если на каждой странице 32 строки а в каждой строке 32 символа( при условии что один символ кодируется одним байтом?) решите пожалуйста

Информатика

Сколько килобайт на жестком диске компьютера занимает книга состоящая из 600 страниц, если на каждой странице 32 строки а в каждой строке 32 символа( при условии что один символ кодируется одним байтом?) решите пожалуйста

Автор: Гость