Написать условие и решение задачи. Я на пне, как на тарелке, так опята разделил: три гриба оставил белке, три в корзину положил. Сколько я собрал грибов?

Математика

Написать условие и решение задачи. Я на пне, как на тарелке, так опята разделил: три гриба оставил белке, три в корзину положил. Сколько я собрал грибов?

Автор: Гость