Написать условие и решение задачи. Я на пне, как на тарелке, так опята разделил: три гриба оставил белке, три в корзину положил. Сколько я собрал грибов?
Математика
Написать условие и решение задачи. Я на пне, как на тарелке, так опята разделил: три гриба оставил белке, три в корзину положил. Сколько я собрал грибов?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я собрал опят. 3 оставил на земле, 3 положил в корзинку. Сколько грибов у меня было? 3+3=6 грибов было изначально
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