Помогите пожалуйста.1Выпиши из Д диктанта два слова, в которых количество букв и звуков не совпадает. 2 Расставь ударения в словах второго предложения. 3 Составь предложения из данных слов. Подчеркни в нём главные члены.Помогит...

Математика

Помогите пожалуйста.1Выпиши из Д диктанта два слова, в которых количество букв и звуков не совпадает. 2 Расставь ударения в словах второго предложения. 3 Составь предложения из данных слов. Подчеркни в нём главные члены.Помогите пожалуйста. Я всё знаю, могу сделать. вот только напишите мне 1 какие слова надо выписать.Срочно!!!

Автор: Гость