Сколько корней имеет уравнение Sinx=1, на промежутке (-3п; - 2п)
Математика
Сколько корней имеет уравнение Sinx=1, на промежутке (-3п; - 2п)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2........................
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Найди и выпиши только глаголы настоящего времени .Разбери как часть речи глаголы ??озникает ,воскресить,ускользает
Русский язык
Окончание имён существительных. по ветке. в роще на скатерти. на яблоне. на лошад??. о дочке. к матери.
Русский язык
Русский язык