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Сколько осей симетрии имеет угол
Математика
Сколько осей симетрии имеет угол
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По-моему только одну ось - она идет вдоль биссектрисы угла
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