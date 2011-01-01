Шерлок - видатний детектив.Миниатюрный текст,помогите пожалуйста!

Гость: Гость:

Как поживает ваш блог? – Нормально. Правда, нормально. – Вы там не написали ни слова, ведь так? – А вы только что написали: «остаётся проблема доверия». – Ну, а вы всё ставите с ног на голову. Понимаете, о чём я? Джон, ведь вы – солдат. Вам потребуется время, чтобы привыкнуть к мирной жизни. Если вы будете писать в блоге обо всём, что с вами происходит, это на самом деле вам поможет. – Со мной ничего не происходит. ШЕРЛОК. Эпизод 1. Этюд в розовых тонах Субтитры: darkmere, mckuroske, sigevic, октябрь 2011 г. В ролях: Бенедикт Камбербэтч, Мартин Фримэн Автор сценария: Стивен Моффат, при участии Марка Гэтисса По мотивам работ сэра Артура Конан Дойла 12 октября – Что значит: никакой чёртовой машины? – Он уехал к Ватерлоо, прошу прощения. – Возьми такси. – Никогда не езжу на такси. – Я люблю тебя. – Когда? – Возьми такси! – Мой муж был счастливым человеком, который жил полной жизнью. Он любил свою семью и свою работу. То, что он решил уйти из жизни таким способом, загадка и потрясение для всех, кто его знал. 26 ноября – Эй, такси! – Вернусь через пару минут, приятель. – Что? – Сбегаю домой за зонтом. – У меня есть зонт. – Пару минут, ладно? «Самоубийство в спортивном центре». 27 января – Она ещё танцует? – Да, если можно это так назвать. – Ты забрала у неё ключи от машины? – Вытащила из её сумочки. – Где же она? – Тело Бэт Дэвенпорт, заместителя министра транспорта, было обнаружено прошлой ночью на одной из стройплощадок в Большом Лондоне. По предварительным данным это было самоубийство. Мы подтверждаем, что это явное самоубийство имеет сходство с другими: сэра Джеффри Паттерсона и Джеймса Филлимора. В связи с этим, все инциденты объединены в одно дело. Расследование продолжается, но инспектор Лестрейд готов ответить на ваши вопросы. – Инспектор, как могут быть связаны эти самоубийства? – Они все приняли один и тот же яд. Все они были обнаружены в местах, где у них не было причин находиться. Также ни у кого не было причин уходить из жизни. – Но ведь не бывает серийных самоубийств! – Ну, как видите, бывает. – Эти трое – их что-нибудь связывало? – Мы пока не нашли связи, но... мы ищем её. Она должна быть. Чушь. – Если вам пришло сообщение, не обращайте внимания. – Просто написано: «Чушь». – Просто не обращайте внимания. Если у вас больше нет вопросов к инспектору Лестрейду, пресс-конференция закончена. – Если это самоубийства, что тогда вы расследуете? – Как я уже говорил, эти случаи явно связаны между собой. Ситуация необычная, поэтому мы привлекли к расследованию лучших специалистов. Чушь.