Каким способом можно собрать углекислый газ CO2 Ответ обоснуйте.
Химия
Каким способом можно собрать углекислый газ CO2 Ответ обоснуйте.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Углекислый газ собирают, основываясь на том, что он тяжелее воздуха. Таким образом, пользуются методом вытеснения. Если пропускать СО2 через трубку в стакан, то этот газ будет вытеснять воздух, оставаясь в своём сосуде, т. е. стакане. А распознают его по внесению в сосуд тлеющей лучины - из-за отсутствия кислорода она погаснет.
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