Каким способом можно собрать углекислый газ CO2 Ответ обоснуйте.

Гость: Гость:

Углекислый газ собирают, основываясь на том, что он тяжелее воздуха. Таким образом, пользуются методом вытеснения. Если пропускать СО2 через трубку в стакан, то этот газ будет вытеснять воздух, оставаясь в своём сосуде, т. е. стакане. А распознают его по внесению в сосуд тлеющей лучины - из-за отсутствия кислорода она погаснет.