Сколько поверхностной воды от общего объема гидросферы

География
Сколько поверхностной воды от общего объема гидросферы
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Свыше 96 % объёма гидросферы составляют моря и океаны, около 2 % — подземные воды, около 2 % — льды и снега, около 0,02 % — поверхностные воды суши. Часть воды находится в твёрдом состоянии в виде ледников, снежного покрова и в вечной мерзлоте, представляя собой криосферу.  Вода, солёность которой не превышает 0,1 %, даже в форме пара или льда называется пресной. Ледяные массивы в полярных регионах и ледники содержат в себе наибольшую часть пресной воды земли. Помимо этого, пресная вода существует в реках, ручьях, пресных озёрах, а также в облаках.  По разным подсчётам доля пресной воды в общем количестве воды на Земле составляет 2,5-3 %.  Около 85-90 % запасов пресной воды содержится в виде льда.
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