Сколько прямых углов в 200 прямоугольных трапециях?
Геометрия
Сколько прямых углов в 200 прямоугольных трапециях?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В 200 прямоугольных трапециях 400 прямых углов
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