Сколько сантиметров в 100 миллиметров
Математика
Сколько сантиметров в 100 миллиметров
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Гость:
Это еще в подготовительной изучают 100мм=10см 10=1
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