Сколько целых чисел расположено между числами -26 и 105??? Помогите пж((((
Математика
Сколько целых чисел расположено между числами -26 и 105??? Помогите пж((((
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответ 130 целых чисел. |-26 |+ | 105 | = 26+105 = 131 Так как числа -26 и 105 в промежутке не учитывают и плюс 0 131-2+1= 130 целых чисел
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