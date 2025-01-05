Выход Fe составляет 85%. Сколько грамм Fe можно получить из 1 кг желез. окаины?
Химия
Выход Fe составляет 85%. Сколько грамм Fe можно получить из 1 кг желез. окаины?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Fe3O4+2C=3Fe+2CO2 вычислим количество вещества окалины n=1000/(168+64)=4,3 моль, согласно уравнения железа получим в 3 раза больше n(Fe)=4,3x3=12,9моль, тогда его масса при 100% выходе m(Fe)=12,9x56=724,14г, а у нас выход 85% m(Fe)=724,14х0,85=615,52г
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