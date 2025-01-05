Делайте упражнение №559 пж
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Делайте упражнение №559 пж
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У мудреца в трёх чашах жемчуг. Первому сыну он подарил половину жемчуга из первой чаши, среднему сыну - треть второй чаши, третьему сыну - четверть третьей чаши. Все числительные - количественные.
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