Решить задачу два автомобиля выехали в разное время в одном направлении едут со с??оростью 75 километров час и 90 километров час 1 на 2:00 раньше догонит ли в автомобиль Через сколько часов на каком расстоянии от начала пути

Математика

Решить задачу два автомобиля выехали в разное время в одном направлении едут со с??оростью 75 километров час и 90 километров час 1 на 2:00 раньше догонит ли в автомобиль Через сколько часов на каком расстоянии от начала пути

Автор: Гость