Решить задачу два автомобиля выехали в разное время в одном направлении едут со с??оростью 75 километров час и 90 километров час 1 на 2:00 раньше догонит ли в автомобиль Через сколько часов на каком расстоянии от начала пути
Математика
Решить задачу два автомобиля выехали в разное время в одном направлении едут со с??оростью 75 километров час и 90 километров час 1 на 2:00 раньше догонит ли в автомобиль Через сколько часов на каком расстоянии от начала пути
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
75×5=150 км - проехал первый автомобиль до выхода второго 90-75=15 км/ч - разница скоростей 150÷15=10 ч - через 10 часов второй догонит первого 90×10=900 км от начала пути (или 75км/ч × 12ч = 900км ).
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Математика
Из 2 кг металла можно изготовить проволоку длиной 6км 820м.Сколько проволоки можно изготовить из 388кг,641кг металла?
Математика
Клиент сделал вклад в банк в сумме 1000 у.е. под 50% годовых сроком на 10 лет. какую сумм?? клиент будет иметь в банке через 10 лет