Клиент сделал вклад в банк в сумме 1000 у.е. под 50% годовых сроком на 10 лет. какую сумм?? клиент будет иметь в банке через 10 лет
Математика
Клиент сделал вклад в банк в сумме 1000 у.е. под 50% годовых сроком на 10 лет. какую сумм?? клиент будет иметь в банке через 10 лет
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1000*50%=500 будет 1 год на 10 лет * 500 = 5000 будет 1000 вклад +5000 процент= всего 6000 будет
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
За 7 часов токарь изготовил 63 одинаковые детали.Сколько часов ему потребуется для изготовления 70 таких деталей,если в час он будет изготавливать ...
Геометрия
Один из острых углов прямоугольного треугольника в 2 раза меньше другого,а разнос??ь между гипотенузой и меньшим катетом равна 15 см. Найти гипотен...
Английский язык