Клиент сделал вклад в банк в сумме 1000 у.е. под 50% годовых сроком на 10 лет. какую сумм?? клиент будет иметь в банке через 10 лет

Математика

Клиент сделал вклад в банк в сумме 1000 у.е. под 50% годовых сроком на 10 лет. какую сумм?? клиент будет иметь в банке через 10 лет

Автор: Гость