За 7 часов токарь изготовил 63 одинаковые детали сколько часов ему потребуется для изготовления 75 деталей если в час он будет изготавливать на одну деталь больше
Математика
За 7 часов токарь изготовил 63 одинаковые детали сколько часов ему потребуется для изготовления 75 деталей если в час он будет изготавливать на одну деталь больше
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
63÷7=9 9+1=10 75÷10=7,5 часов
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