За 7 часов токарь изготовил 63 одинаковые детали сколько часов ему потребуется для изготовления 75 деталей если в час он будет изготавливать на одну деталь больше

Математика
За 7 часов токарь изготовил 63 одинаковые детали сколько часов ему потребуется для изготовления 75 деталей если в час он будет изготавливать на одну деталь больше
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
63÷7=9 9+1=10 75÷10=7,5 часов
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Какие отношения существуют между человеком и собакой? Нужно ответить на вопрос. Ответ должен быть не менее чем пол страницы в тетради.
Ответить
Русский язык
Выполните морфологический разбор (разбери слово как часть речи) Слово: Зяблики. Помогите)
Ответить
Математика
18000-18324:36*4+7840 решить по действиям помогите
Ответить
Английский язык
Россказ про лошадь на английском языке с картинкой
Ответить
История
Помогите, пожалуйста) 1.Является ли присоединение Карельского перешейка, Прибалтики и Молдавии агрессией со стороны СССР? Ответ объясните) 2.Пр...
Ответить