За 7 часов токарь изготовил 63 одинаковые детали сколько часов ему потребуется для изготовления 75 деталей если в час он будет изготавливать на одну деталь больше

Математика

За 7 часов токарь изготовил 63 одинаковые детали сколько часов ему потребуется для изготовления 75 деталей если в час он будет изготавливать на одну деталь больше

Автор: Гость