Революция в англии помогите даю 20 балов

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Первая революция в Европе. Положила начало смене феодальной формации капиталистической. Основные движущие силы: крестьянство, городские низы, руководство революцией принадлежало буржуазии и обуржуазившемуся новому дворянству (джентри). Идеологическим знаменем революционной оппозиции абсолютизму стал пуританизм (последователи кальвинизма в Англии, выступавшие за проведение Реформации сверху в форме англиканства), её организационным офоррмлением стал парламент. В ходе первой (1642-1646)и 2-й (1648)Гражданской войн между сторонниками Долгого парламента и роялистами созданная Кромвелем парламентская армия нанесла решающее поражение королевской армии Карла I Стюарта при Незби (1645) и Престоне (1648).Под давлением народных масс король был казнен (1649)и провозгашена в Англии республика. В 1653году -установлена военная диктатура, протекторат Кромвеля. В1660 году произошла реставрация власти Стюартов, согласившиеся признать основные завоевания революции, в том числе фактическое превращение феодальной собственности на землю в буржуазную.