Какои род в словв стрижонок
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Какои род в словв стрижонок
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Стрижонок - женский род
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