Сокрвтите дроби рациональным способом вычислите:
Математика
Сокрвтите дроби рациональным способом вычислите:
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 5.6× 8× 35=1568<br />16×0.7×20= 224<br />1568÷ 224=7 2) 14.4×0.5×4.2=30.23 0.7×15×1.2=12.6 30.24÷12.6=2.4
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