Из 2 кг металла можно изготовить проволоку длиной 6км 820м.Сколько проволоки можно изготовить из 388кг,641кг металла?

Математика
Из 2 кг металла можно изготовить проволоку длиной 6км 820м.Сколько проволоки можно изготовить из 388кг,641кг металла?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1кг=3,41км  1)388кг*3,41км=1323,08км  2)641кг*3,41км=2185,81км 
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Клиент сделал вклад в банк в сумме 1000 у.е. под 50% годовых сроком на 10 лет. какую сумм?? клиент будет иметь в банке через 10 лет
Ответить
Математика
За 7 часов токарь изготовил 63 одинаковые детали.Сколько часов ему потребуется для изготовления 70 таких деталей,если в час он будет изготавливать ...
Ответить
История
Революция в англии помогите даю 20 балов
Ответить
Геометрия
Один из острых углов прямоугольного треугольника в 2 раза меньше другого,а разнос??ь между гипотенузой и меньшим катетом равна 15 см. Найти гипотен...
Ответить
Химия
Хімічне рівняння барію з киснем
Ответить