Из 2 кг металла можно изготовить проволоку длиной 6км 820м.Сколько проволоки можно изготовить из 388кг,641кг металла?

Математика

Из 2 кг металла можно изготовить проволоку длиной 6км 820м.Сколько проволоки можно изготовить из 388кг,641кг металла?

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