Представьте в виде десятичных дробей числа 2/5 ; 5/1/25 Найдите значение выражения 53 ?? 0,92 + 10,08 : 42

Математика
Представьте в виде десятичных дробей числа 2/5 ; 5/1/25 Найдите значение выражения 53 ?? 0,92 + 10,08 : 42
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.  2/5=0.4 2. 5 /1/25=0.8  53*0.92+10.08/42=49 1)53*0.92=48.76 2)10.08:42=0.24 3)48.76+0.24=49
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