Представьте в виде десятичных дробей числа 2/5 ; 5/1/25 Найдите значение выражения 53 ?? 0,92 + 10,08 : 42
Математика
Представьте в виде десятичных дробей числа 2/5 ; 5/1/25 Найдите значение выражения 53 ?? 0,92 + 10,08 : 42
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. 2/5=0.4 2. 5 /1/25=0.8 53*0.92+10.08/42=49 1)53*0.92=48.76 2)10.08:42=0.24 3)48.76+0.24=49
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Математика
Математика
Решить задачу два автомобиля выехали в разное время в одном направлении едут со с??оростью 75 километров час и 90 километров час 1 на 2:00 раньше д...
Русский язык