Гость: Гость:

2log5(x-1)=log 5(12x+1) log5(x-1)^2=log 5(12x+1) Т.к. основания равны,то: (x-1)^2=12x+1 x^2-2x+1-12x-1=0 x^2-14x=0 x(x-7)=0 x=0 или x-7=0 х=7 ОДЗ:x-1>0 x>1 __________ 12x+1>0 12x>-1 x>-1/12 Ответ:x=7 (x=0 не подходит по одз)