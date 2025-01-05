В честь какаих событий поставлены в России эти памятники? номер 5 подалуйста!! ответьте!

Биология
В честь какаих событий поставлены в России эти памятники? номер 5 подалуйста!! ответьте!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Памятник называется Благодарная Россия - Героям 1812 г. Поставлен в честь 100 летия Отечественной войны 1812 года
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