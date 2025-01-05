В честь какаих событий поставлены в России эти памятники? номер 5 подалуйста!! ответьте!
Биология
В честь какаих событий поставлены в России эти памятники? номер 5 подалуйста!! ответьте!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Памятник называется Благодарная Россия - Героям 1812 г. Поставлен в честь 100 летия Отечественной войны 1812 года
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Математика
52 книги расставили по трем полкам Причем на первой полке оказалась на 3 книги мень??е чем на второй полке на 3 полки на 4 книги больше чем на втор...
Математика
Представьте в виде десятичных дробей числа 2/5 ; 5/1/25 Найдите значение выражения 53 ?? 0,92 + 10,08 : 42
Алгебра