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Сколько у человека глаз,?
Математика
Сколько у человека глаз,?
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У обычного 2 у необычного 3 у тех, кто носит очки 4
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