Сколько звуков в слове кушать ?

Русский язык
Сколько звуков в слове кушать ?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5 звуков. Ь знак не считается
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