Сколько звуков в слове кушать ?
Русский язык
Сколько звуков в слове кушать ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5 звуков. Ь знак не считается
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