Весеннее солнышко согревает землю. Раздаются радостные песни жаворонков. Высоко ??злетают голосистые певцы и поют в небесной сини. В саду, в роще звенят на все лады зяблики. Звонкой трелью наполняют весенний лес дрозды. Они по...

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Весеннее солнышко согревает землю. Раздаются радостные песни жаворонков. Высоко ??злетают голосистые певцы и поют в небесной сини. В саду, в роще звенят на все лады зяблики. Звонкой трелью наполняют весенний лес дрозды. Они поют в дружном хоре лесных птиц. Но нет среди них главного певца. Соловей пока не прилетел. Но вот появилась серенькая птичка с чёрными глазками. Ростом она чуть больше воробья. И полилась соловьиная трель. Зазвучал настоящий гимн красавице весне. У этой маленькой птички чудесный голос. И нет в мире голоса красивее! Выпиши пред. с однородными членами ,подчеркни их. Выпиши 6 пред. и граф.обознач. гл. члены пред. Спасибо!

Автор: Гость