Сколькр молекул содержится 0,5 моль вещества

Химия
Сколькр молекул содержится 0,5 моль вещества
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Число молекул- число авогадро * число моль = 0,5**6,02*10^23=3.01*10^23 молекул.  одна молекула состоит из 2 атомов, так что число атомов в 2 раза больше, т. е. 6,02*10^23
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