Скорасть катера 15 1/2. скорасть течен.реки 2 1/2 . за какое время проплывет расстоян.79 1/2 км.ч. против теч.
Математика
Скорасть катера 15 1/2. скорасть течен.реки 2 1/2 . за какое время проплывет расстоян.79 1/2 км.ч. против теч.
Ответ(ы):
Гость:
1) 15 1/2 - 2 1/2 = 13(км/ч) - скорость катера против течения 2) 79 1/2 : 13 = 159/2 : 13 = 159/26 = 6 3/26(часа) Ответ: за 6 3/26 часа катер проплывёт 79 1/2км против течения.
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