Скорасть катера 15 1/2. скорасть течен.реки 2 1/2 . за какое время проплывет расстоян.79 1/2 км.ч. против теч.

Математика

Скорасть катера 15 1/2. скорасть течен.реки 2 1/2 . за какое время проплывет расстоян.79 1/2 км.ч. против теч.

Автор: Гость