Скорость катера против течения 32,7 километров в час а скорость течения 2,8 километр??в час Найдите скорость катера по течению

Математика

Скорость катера против течения 32,7 километров в час а скорость течения 2,8 километр??в час Найдите скорость катера по течению

Автор: Гость