Скорость катера против течения 32,7 километров в час а скорость течения 2,8 километр??в час Найдите скорость катера по течению

Математика
Скорость катера против течения 32,7 километров в час а скорость течения 2,8 километр??в час Найдите скорость катера по течению
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1) 32,7+2,8=35,5(км/ч) скорость катера 2) 35,5+2,8=38,3(км/ч) скорость по течению
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