На Руси плоды этого растения как лекарство от цинги ценились высоко. По содержани?? витамина С это растение занимает первое место в растительном мире. Что это за растение (подсказка: смотри на картинку)?

Биология
На Руси плоды этого растения как лекарство от цинги ценились высоко. По содержани?? витамина С это растение занимает первое место в растительном мире. Что это за растение (подсказка: смотри на картинку)?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Походу это шиповник.
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