Собственная скорость моторной лодки равна 16,4 (это десятичные дроби) км/ч, скорость течения 1,8 км/ч. Найдите скорость лодки по течению и его скорость по течению реки.

Математика

Собственная скорость моторной лодки равна 16,4 (это десятичные дроби) км/ч, скорость течения 1,8 км/ч. Найдите скорость лодки по течению и его скорость по течению реки.

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