Собственная скорость моторной лодки равна 16,4 (это десятичные дроби) км/ч, скорость течения 1,8 км/ч. Найдите скорость лодки по течению и его скорость по течению реки.
Математика
Собственная скорость моторной лодки равна 16,4 (это десятичные дроби) км/ч, скорость течения 1,8 км/ч. Найдите скорость лодки по течению и его скорость по течению реки.
Ответ(ы):
Гость:
1).16,4+1,8=18,2км/ч=скорость лодки по течению реки.
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