Твір на тему "принесли дощі золоті сироїжки" з написанням прикметників з "не"

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Осінній дощ найсумніший і сумний. Весняний або літній дощ приносить радість, а от осінній тугу.Осінній дощ приносить холод, вогкість, дискомфорт. Він дуже не прийнятті.Так не хочеться миритися з тим, що на зміну жаркого літа прийшла холодна осінь. Так хочеться, щоб літо ще на кілька тижнів затрималося. Але на жаль, це не можливо, осінь вимагає своє.Сумно ставати, коли осінній дощ йде цілий день. Погуляти на вулицю вже не вийдеш, залишається тільки сидіти вдома дивитися у вікно, як іде холодний осінній дощ.Але є свої плюси, після дощу можна йти в ліс за грибами. Саме після дощу в лемму можна назбирати багато грибів: підосичники, підберезники, сироїжки, грузді, боровики, і т.д. Всі вони люблять дощ, і дуже швидко ростуть після його.Осінній дощ самий неприємний, він не пускає на вулицю, не дає погуляти по парку і насолодитися красою природи. Адже саме восени наймальовничіші пейзажі. Особливо любив осінь Олександр Сергійович Пушкін. Стільки віршів він присвятив цій чудовій порі року. Тільки на жаль, цю чудову пору року часто псують холодні дощі.