Скорость машины по шоссе 80км/ч что составляет 40/3 ее скорости по бездорожью

Математика
Скорость машины по шоссе 80км/ч что составляет 40/3 ее скорости по бездорожью
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
80: 40/3=80*3/40=6км/ч
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