Скорость машины по шоссе 80км/ч что составляет 40/3 ее скорости по бездорожью
Математика
Скорость машины по шоссе 80км/ч что составляет 40/3 ее скорости по бездорожью
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80: 40/3=80*3/40=6км/ч
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