Скорый и товарный поезда вышли одновременно навстречу друг другу. скорость скоро??о поезда в 3 раза больше скорости товарного поезда. за 4 часа скорый поезд проходит на 320км больше, чем товарный за это же время. найти скорость...

Математика

Скорый и товарный поезда вышли одновременно навстречу друг другу. скорость скоро??о поезда в 3 раза больше скорости товарного поезда. за 4 часа скорый поезд проходит на 320км больше, чем товарный за это же время. найти скорость каждого поезда

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