Слоговые схемы слов с буквой я.Лягушка,Яша,пятно,рябина
Русский язык
Слоговые схемы слов с буквой я.Лягушка,Яша,пятно,рябина
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ля-гуш-ка, Яша, пят-но, ря-би-на
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Информатика
№2 Алгоритм вычисления значений функций F(n) и G(n), где n – натуральное число, задан следующими соотношениями: F(1) = 1; G(1) = 1; F(n) =...
Математика
Гном по четным числам всегда говорит правду а по нечетным всегда врет. Как то в октябре его три дня подряд спрашивали как тебя зовут? На первый ден...
Английский язык