Слоговые схемы слов с буквой я.Лягушка,Яша,пятно,рябина

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Слоговые схемы слов с буквой я.Лягушка,Яша,пятно,рябина
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ля-гуш-ка, Яша, пят-но, ря-би-на
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