Слова по подежам и ударение луна
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Слова по подежам и ударение луна
Ответ(ы):
Гость:
Луна ударение на А И.п кто? что? луна Р.п Кого?чего? луны Д.п Кому?чему? луне В.п Кого?что? луну Т.п Кем?чем? луной П.п О ком?о чем? о луне
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