Продолжите предложени: 1. До момента речи (то есть в прош. времени): Ребята пришли в раздевалку, ... 2. В момент речи (то есть в наст. времени): Один парень прыгает, ... 3. После момента речи (то есть в буд. времени): Спортс...
Русский язык
Продолжите предложени: 1. До момента речи (то есть в прош. времени): Ребята пришли в раздевалку, ... 2. В момент речи (то есть в наст. времени): Один парень прыгает, ... 3. После момента речи (то есть в буд. времени): Спортсмены примут душ, ...
Ответ(ы):
Гость:
1 И Васиной куртки уже небыло)))))) 2 И ударяется головой об стол.Его увозят в больницу 3 Чётко намывая каждое место))))
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