Продолжите предложени: 1. До момента речи (то есть в прош. времени): Ребята пришли в раздевалку, ... 2. В момент речи (то есть в наст. времени): Один парень прыгает, ... 3. После момента речи (то есть в буд. времени): Спортс...

Русский язык

Продолжите предложени: 1. До момента речи (то есть в прош. времени): Ребята пришли в раздевалку, ... 2. В момент речи (то есть в наст. времени): Один парень прыгает, ... 3. После момента речи (то есть в буд. времени): Спортсмены примут душ, ...

Автор: Гость