Какое однокоренные слова к словам (вечерняя,вершины).

Русский язык
Какое однокоренные слова к словам (вечерняя,вершины).
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Гость:
Однокоренные слова: вечер, вершина
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