у монтера было 20м провода на установку двух телефонов он израсходовалл по 3м провода на каждый сколько метров провода осталось у мантера

Математика

у монтера было 20м провода на установку двух телефонов он израсходовалл по 3м провода на каждый сколько метров провода осталось у мантера

Автор: Гость