у монтера было 20м провода на установку двух телефонов он израсходовалл по 3м провода на каждый сколько метров провода осталось у мантера
Математика
у монтера было 20м провода на установку двух телефонов он израсходовалл по 3м провода на каждый сколько метров провода осталось у мантера
Ответ(ы):
Гость:
20-3*2=14 метров осталось
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