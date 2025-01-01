Словарь слов которые пишутся с мягким знаком

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Правописание мягкого знака на конце слов после шипящих. В русском языке в конце слов шипящие (Ж, Ш, Щ и Ч) возможны в шести частях речи: в существительных (НОЧЬ, СТОРОЖ, МНОГО ЗАДАЧ) , в прилагательных (ГОРЯЧ) , в глаголах (ПИШЕШЬ) , в наречиях (НАСТЕЖЬ) , местоимениях (НАШ) , частицах (ЛИШЬ) . Каждая из этих частей речи для употребления мягкого знака имеет свое, особенное правило. 1. Если перед нами существительное, то мягкий знак после шипящих ставится лишь тогда, когда слово принадлежит III склонению (НОЧЬ) . Существительные I и II склонения с шипящей на конце пишутся без мягкого знака (МНОГО ТУЧ, КИРПИЧ) . Не забудьте, что отчества и фамилии, оканчивающиеся на –ИЧ, являются существительными II склонения и пишутся без мягкого знака. Например: СЕРГЕЕВИЧ, РЮРИКОВИЧ, ВОЙНОВИЧ. 2. Если слово отвечает на вопрос КАКОВ? и является кратким прилагательным, то после шипящего на конце мягкий знак не нужен (ГОРЯЧ, МОГУЧ) . 3. Глаголы с шипящим на конце всегда пишутся с мягким знаком. Например: СМОТРИШЬ или ПОСМОТРИШЬ (в форме второго лица ед. числа настоящего или будущего времени) , РЕЖЬ (в повелительном наклонении) , ЖЕЧЬ (в неопределенной форме) . Обратите внимание, что в глаголах мягкий знак может оказаться после шипящей и не на самом конце слова, а перед постфиксами –СЯ или -ТЕ, например: КУПАЕШЬСЯ, СПРЯЧЬТЕ. 4. На конце наречий после шипящих мягкий знак пишется всегда (НАСТЕЖЬ, ВСКАЧЬ, ПРОЧЬ) , кроме исключений: УЖ, ЗАМУЖ, НЕВТЕРПЕЖ. 5. Местоимения с шипящими на конце пишутся без мягкого знака, например: НАШ, ВАШ. 6. Всегда с мягким знаком пишутся частицы ИШЬ, ЛИШЬ, БИШЬ