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Слово "туманный" на казахском
Қазақ тiлi
Слово "туманный" на казахском
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Туман-тұман туманный-тұманды
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