Словообразование слов всходит,снежной,загорелась,островки,краска?помогите плизззз
Русский язык
Словообразование слов всходит,снежной,загорелась,островки,краска?помогите плизззз
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Всходит- ход, снежной-снег, загорелась- гореть, островки-остров, краска-краше.
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