Укажите варианты в которых вместо слова изобретательный необходимо употребить и??обретательский а) изобретательный руководитель б) изобретательный конферансье в) изобретательная работа г) изобретательное устремление

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Укажите варианты в которых вместо слова изобретательный необходимо употребить и??обретательский а) изобретательный руководитель б) изобретательный конферансье в) изобретательная работа г) изобретательное устремление

Автор: Гость