Из чисел надо выбрать 3 чтоб получилось 50. 21 19 30 25 3 12 9 15 6 27

Математика

Из чисел надо выбрать 3 чтоб получилось 50. 21 19 30 25 3 12 9 15 6 27

Автор: Гость