Из чисел надо выбрать 3 чтоб получилось 50. 21 19 30 25 3 12 9 15 6 27
Математика
Из чисел надо выбрать 3 чтоб получилось 50. 21 19 30 25 3 12 9 15 6 27
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
19+25+6 Как-то так.........
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