Известно, что кукушка по одному подбрасывает свом яйца в гнезда тех птиц, яйца кот??рых похожи на кукушкино по размеру и расцветке - иначе ее яйцо хозяева могут выбросить из гнезда. Кукушонок вылупляется из яйца обычно (продолж...

Окружающий мир

Известно, что кукушка по одному подбрасывает свом яйца в гнезда тех птиц, яйца кот??рых похожи на кукушкино по размеру и расцветке - иначе ее яйцо хозяева могут выбросить из гнезда. Кукушонок вылупляется из яйца обычно (продолжение на фото☝)

Автор: Гость