Известно, что кукушка по одному подбрасывает свом яйца в гнезда тех птиц, яйца кот??рых похожи на кукушкино по размеру и расцветке - иначе ее яйцо хозяева могут выбросить из гнезда. Кукушонок вылупляется из яйца обычно (продолж...

Окружающий мир
Известно, что кукушка по одному подбрасывает свом яйца в гнезда тех птиц, яйца кот??рых похожи на кукушкино по размеру и расцветке - иначе ее яйцо хозяева могут выбросить из гнезда. Кукушонок вылупляется из яйца обычно (продолжение на фото☝)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потом кукушонок вылупляется раньше всех и выбрасывает остальные яйца из гнезда, они разбиваются. Родителям ничего не остаётся как выращивать кукушонка.
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